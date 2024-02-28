В Молдавии вызвало широкий резонанс обращение властей Приднестровья к России с просьбой о помощи в связи с экономической блокадой, наложенной, как утверждают, Молдавией.

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян высказал в соцсетях свое мнение относительно этой ситуации, отметив, что Тирасполь использует «пропагандистские заявления», обвиняя Кишинев в экономической блокаде.

Обращение властей Приднестровья к России было официально озвучено в среду и связано с просьбой о помощи в преодолении экономических трудностей, вызванных, по их мнению, действиями Молдавии. Резолюция, принятая съездом депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подчеркивает необходимость вмешательства России в данную ситуацию. Напомним, что Россия является гарантом безопасности в данном регионе.

Следует отметить, что в Приднестровье также проживает значительное количество российских граждан, что добавляет важности и значимости данному обращению.

Вопросы экономической блокады и отношений между Молдавией и Приднестровьем остаются одними из ключевых тем в регионе, и реакция на обращение к России за помощью подчеркивает сложность ситуации и необходимость поиска конструктивных решений для урегулирования конфликта.

Ранее мы писали о том, что в одном из СМИ Бельгии заявили о подготовке диверсантов в Польше для свержения Лукашенко с поста президента Белоруссии.