Трамп признался в любви к Карлу III

Президент США Дональд Трамп опубликовал признание в любви и комментарий в своей социальной сети Truth Social. Президент на личной страницей положительно отреагировал на сообщения британской прессы о возможном предложении короля Великобритании Карла III сделать США ассоциированным членом Содружества наций.

В своем посте Трамп поделился статьей, описывающей потенциальную инициативу британского монарха, и добавил: «Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо!». Этим заявлением американский лидер продемонстрировал открытость к обсуждению вопроса о возможном изменении статуса США в отношениях с бывшими британскими колониями.

Согласно публикациям в британских СМИ, предложение может быть сделано во время планируемого визита Трампа в Великобританию. По информации источников Daily Mail, на высших уровнях британского правительства обсуждается возможность предложить США стать ассоциированным членом Содружества. Такой шаг рассматривается как символический жест, направленный на укрепление отношений между странами и потенциальное снижение напряженности между США и Канадой.

Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего визита в США 27 февраля передал Трампу личное приглашение от короля Карла III посетить Соединенное Королевство с государственным визитом, на что президент США ответил намерением совершить поездку в ближайшем будущем.

Ранее зарубежные СМИ сообщили об ухудшении положения Украины из-за политики Трампа.