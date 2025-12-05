Дрон атаковал высотки комплекса «Грозный-Сити»: Кадыров пообещал ответный «подарок»

Рамзан Кадыров сообщил об атаке украинского беспилотника на высотный комплекс «Грозный-Сити» в столице региона. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Данное сообщение глава Чеченской республики передал в своем личном телеграм-канале «Kadyrov_95».

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал одно из зданий в известном деловом комплексе «Грозный-сити». Об этом на своем канале в Telegram заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам оперативного совещания.

Глава региона расценил произошедшее как попытку запугать мирных жителей и создать ложное ощущение давления на субъект РФ. Он подчеркнул, что самым важным итогом инцидента стало отсутствие каких-либо пострадавших среди людей.

При этом Кадыров четко дал понять, что атака не останется без ответа. Он пообещал, что ответные меры последуют в самое ближайшее время, лично назвав готовящееся возмездие «подарком» для противника.

