Эстония подтвердила готовность направить свой воинский контингент на Украину. Решающим условием для этого шага премьер-министр страны Кристен Михал назвал подписание официального мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика рассматривает возможность отправки военных на Украину в составе международной коалиции. Однако это станет возможным только после заключения полноформатного мирного соглашения. В Берлине, выступая вместе с канцлером Германии, политик уточнил, что Таллин готов предоставить для этих целей роту военнослужащих.

При этом Михал подчеркнул, что конкретные детали потенциальной миссии — ее расположение и род задач — еще требуют проработки. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что любое иностранное военное присутствие на Украине под предлогом гарантий безопасности Москва сочтет абсолютно неприемлемым.

Ранее замглавы МИД Грушко сообщил о целенаправленной подготовке НАТО к военному столкновению с Россией.