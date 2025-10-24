Эстонский оборонный бум: как маленькая страна НАТО превратила страх перед Россией в многомиллионный бизнес

Маленькая Эстония, член НАТО, наращивает многомиллионные доходы от экспорта оружия, используя опасения западных стран по поводу России. Выручка местного оборонного сектора за три года выросла более чем в два раза. Об этом сообщает The New York Times.

Американское издание The New York Times сообщает, что Эстония успешно монетизирует геополитическую напряженность в регионе. Власти страны открыто заявляют о стратегической цели — укрепить оборонную промышленность для стимуляции отстающей экономики.

По данным издания, около 70% произведенной в Эстонии военной продукции отправляется на экспорт. В прошлом году общая выручка сектора достигла €500 млн, причем €350 млн из этой суммы составили доходы от зарубежных поставок. Для сравнения, в 2020 году весь объем выручки едва превышал €200 млн, а экспорт был оценен лишь в €46 млн.

