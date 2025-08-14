Эстония пытается парализовать работу посольства РФ

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата, обвинив его в подрыве конституционного строя. В Москве назвали эти действия абсурдными и пообещали ответные меры. Об этом сообщает ТАСС.

Эстонские власти потребовали, чтобы один из сотрудников посольства России покинул страну, обвинив его в попытке подрыва конституционного порядка. В российском диппредставительстве эти заявления назвали абсурдными и расценили как очередную провокацию, направленную на осложнение работы посольства.

Несмотря на давление, российские дипломаты продолжат выполнять свои обязанности, включая защиту интересов соотечественников в Эстонии. В Москве подчеркнули, что враждебные действия Таллина не останутся без ответа, хотя конкретные меры пока не раскрываются.

Это не первый случай обострения отношений между странами. До этого Эстония уже вводила ограничения для российских дипломатов, а Москва отвечала зеркальными шагами. Ситуация отражает общее ухудшение диалога между Россией и странами Балтии на фоне геополитической напряженности.

Ранее сообщалось о том, что Эстония возводит массивные ворота и барьеры на границе с Россией.