Как Россия ответит на арест активов: в списке пенсии чиновников ЕС и фонд Норвегии
В РБК рассказали о вариантах ответа России на конфискацию активов
Фото: [Фото: Коллаж Царьграда/Сгенерировано нейросетью]
Россия готовит зеркальный ответ на действия Европы по заморозке активов. По данным источников, компенсацию планируют получить за счет прямых иностранных инвестиций из недружественных стран, включая суверенный фонд Норвегии и пенсии голландских чиновников. Об этом сообщает РБК.
В ответ на конфискацию российских активов в Euroclear российские власти разрабатывают контрмеры точечного списания. Согласно имеющейся информации, в качестве первого этапа рассматривается вариант компенсации за счет прямых инвестиций иностранных государственных и квазигосударственных структур из списка недружественных стран.
В числе потенциальных целей называют суверенный фонд Норвегии, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также нидерландскую группу APG, управляющую пенсионными накоплениями государственных служащих. Сумма таких инвестиций в России, хоть и уступает объему замороженных средств Банка России, может стать началом для более масштабных ответных действий.
Обсуждается и более радикальная мера — полное списание средств со специальных счетов типа «С», на которые зачисляется выручка от экспорта в недружественные страны. Эти варианты не исключают, а дополняют друг друга, формируя комплексный подход к защите российских финансовых интересов. Реализация подобных планов может серьезно осложнить положение западных инвесторов, еще остающихся на российском рынке, и станет беспрецедентным шагом в условиях продолжающегося финансового противостояния.
