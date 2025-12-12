«Это не пройдет». Песков раскритиковал идею референдума от Зеленского: Киеву не дадут передышки

В Кремле жестко отреагировали на предложение Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум по территориальным вопросам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту идею неприемлемой, если она служит предлогом для требования перемирия, заявив, что Россия нацелена на прочный мир, а не на временную передышку. Об это сообщает РИА Новости.

В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков дал оценку этой инициативе в ходе телевизионного интервью.

Песков заявил, что Москва видит в подобных заявлениях возможную попытку создать повод для требования перемирия или передышки. Он подчеркнул, что такой подход для России является неприемлемым. По словам представителя Кремля, российская сторона нацелена на достижение полноценного и долгосрочного мирного урегулирования, а не на временные тактические паузы.

