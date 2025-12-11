Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Владимира Зеленского о возможном всеукраинском референдуме, назвав его политическим жестом в адрес Соединенных Штатов, который фактически похоронит мирные переговоры. Данное заявление Медведев сделал на своем личном аккаунте в соцсети Х.

Заявление украинского лидера о готовности провести общенародное голосование по территориальным вопросам стало резонансным информационным поводом. Дмитрий Медведев, комментируя эту инициативу в своем аккаунте в соцсети Х, дал ей жесткую оценку. По его мнению, такой референдум является очевидным средством саботажа любых дипломатических усилий, своеобразным «средним пальцем», направленным руководству США.

Зампред Совбеза России уверен, что реальной целью Киева является не выяснение воли граждан, а сознательное затягивание и срыв потенциального переговорного процесса. Он обратился к Вашингтону с риторическим вопросом о том, сколько еще Америка намерена мириться с подобной позицией украинских властей.

«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?»

Ранее сообщалось о том, что Медведев раскритиковал идею США создать «ключевую пятерку» с Россией.