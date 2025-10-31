«Это не учения». Силы обороны Тринидада и Тобаго приведены в полную боеготовность: в чем причина срочных мер?

Тринидад и Тобаго привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Согласно экстренному предписанию, все военнослужащие и офицеры береговой охраны обязаны немедленно вернуться на базы. Об этом сообщает Trinidad Express.

Власти островного государства Тринидад и Тобаго отдали распоряжение о приведении национальных вооруженных сил в состояние повышенной боеготовности. Согласно данным местных СМИ, военнослужащие, включая береговую охрану, получили четкие указания явиться к местам дислокации до конца пятницы. Отпускников также предупредили о возможном срочном вызове.

Ситуацию обострило соседство страны с Венесуэлой, переживающей глубокий политико-экономический кризис, а также недавнее закрытие воздушного пространства США над соседним Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось о том, что президент Венесуэлы Мадуро тайно попросил у России военной помощи из-за США.