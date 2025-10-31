«Срочно нужны ракеты и беспилотники». Тайное обращение Мадуро к Путину: как США подтолкнули Каракас к Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро тайно обратился к России с просьбой о срочных военных поставках. Причиной стало наращивание американского присутствия в Карибском море. Об этом сообщает Washington Post.

По данным Washington Post, Николас Мадуро направил Владимиру Путину конфиденциальное письмо с перечнем критически важного вооружения. Венесуэла просит Россию о поставках современных ракетных систем, радаров и модернизации своего авиапарка. Причиной столь срочного обращения стало масштабное наращивание военно-морской группировки США в Карибском регионе, которое в Каракасе расценили как прямую угрозу.

Параллельно венесуэльские власти через министра транспорта вышли на Иран. В списке потребностей значатся комплексы радиоэлектронной борьбы, скремблеры GPS и ударные беспилотники с дальностью полета до тысячи километров. Китай также получил запрос на расширение военного сотрудничества.

Ответ Москвы, Тегерана и Пекина пока официально не раскрыт.

Ранее сообщалось о том, что Трамп опроверг планы нанесения ударов по Венесуэле.