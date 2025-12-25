«Это уже было в истории Германии»: МИД РФ предупреждает граждан об опасностях поездок в ФРГ

МИД России официально рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Германию без крайней необходимости. В ведомстве ссылаются на многочисленные случаи нарушения прав россиян на немецкой границе. Об этом сообщил ТАСС.

Министерство иностранных дел России опубликовало рекомендацию для своих граждан, призвав их воздержаться от визитов в Германию. Поводом стали систематические проблемы, с которыми сталкиваются россияне при пересечении немецкой границы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в дипведомство продолжают поступать жалобы на ущемление прав. Она особо отметила, что эта рекомендация актуальна и для журналистов, командируемых в ФРГ.

В своем заявлении Захарова провела историческую параллель, напомнив, что в прошлом восприятие националистических проявлений как нормы уже приводило Германию к катастрофическим последствиям. Таким образом, в Москве считают ситуацию тревожной и выходящей за рамки бытовых сложностей.

Соответствующее предупреждение уже размещено на официальных ресурсах министерства и российских загранучреждений. Тем, кому поездка необходима, советуют заранее детально ознакомиться с актуальной информацией и быть готовыми к возможным осложнениям.

