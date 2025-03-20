Euractiv: Макрон проигнорировал встречу лидеров Renew Europe перед саммитом ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон не приехал на встречу лидеров фракции Renew Europe, состоявшуюся перед предстоящим саммитом Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Об этом стало известно изданию Euractiv.

Отмечается, что отсутствие Макрона стало неожиданным, так как французский президент обычно участвует в 80% встреч ведущих политических групп перед мероприятиями Евросовета.

Официальные лица из фракции Renew Europe выразили недоумение в связи с игнорированием Макрона встречи и отметили, что не знают, где он находится.

Фракция Renew Europe («Обновляя Европу») представляет собой проевропейскую фракцию в Европейском парламенте, созданную в рамках девятого срока полномочий этого института. Она является преемником фракции Альянс либералов и демократов за Европу, которая действовала в парламенте с 2004 по 2019 год.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 20 и 21 марта. Лидеры стран союза соберутся, чтобы обсудить ключевые вопросы, касающиеся ситуации на Украине и на Ближнем Востоке, а также проблемы европейской обороны и конкурентоспособности ЕС.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отклонил звонок президента Франции Эммануэля Макрона из-за общения с журналистами.