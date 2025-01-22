Евродепутаты призвали главу ЕК вмешаться в спор с Киевом по газу

Словацкие евродепутаты (партия Smer-SD) попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в споры с Киевом по газу. Политики просят встать в этом вопросе на сторону Словакии и всего Евросоюза, пишет РИА Новости.

По данным издания, депутаты инициировали письмо, которое было адресовано главе ЕК, где призвали ее исполнить свои обязанности. Эти обязанности, в первую очередь, вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов.

Отдельно депутаты возмутились решением Киева остановить транзит голубого топлива в одностороннем порядке, особенно если учесть тот факт, что ранее с украинским правительством были достигнуты определенные договоренности по данному вопросу. Это письмо, уточняют журналисты, подписали депутаты и других европейских стран, в том числе и Австрии, и Германии, и Чехии, и Италии.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться энергоресурсов РФ.