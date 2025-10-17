Еврокомиссия подтвердила возможность визита Путина в Венгрию

В Еврокомиссии официально подтвердили, что действующие санкции ЕС не запрещают Владимиру Путину и Сергею Лаврову посещать страны союза. Это формально открывает путь для возможного саммита в Будапеште, однако с серьезной оговоркой. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер разъяснила, что ограничения, включающие заморозку активов российских лидеров, не распространяются на их въезд. Таким образом, с юридической точки зрения препятствий для визита нет.

Однако ключевой проблемой может стать воздушное пространство. Другой представитель ЕС, Олоф Джилл, подчеркнул, что разрешение на пролет борта номер один через воздушные границы отдельных стран ЕС — это исключительная прерогатива национальных правительств. Поскольку у России и Венгрии нет общих границ, без таких разрешений визит становится невозможным.

При этом в Брюсселе дистанцировались от организации саммита, заявив, что не получали официальной информации о нем. Чиновники также отметили, что страны-члены ЕС вольны самостоятельно решать, исполнять ли ордер Международного уголовного суда на арест российского президента. На прямые вопросы о возможном участии в переговорах Еврокомиссии или Владимира Зеленского представители ЕС не дали четких ответов.

