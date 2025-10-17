Вучич заявил о попытках сорвать встречу Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о готовящемся давлении на лидеров России и США. По его словам, либеральные силы из США, ЕС и Украины намерены сделать все, чтобы сорвать предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Вучич допустил, что вероятность проведения саммита пока остается высокой, однако назвал цифру в 70–80%. Сербский лидер напомнил, что аналогичные методы уже применялись после предыдущих контактов российского и американского президентов. Тогда, по его словам, последовала волна критики со стороны европейских лидеров и Украины.

Выбор Венгрии в качестве площадки для диалога Вучич назвал неслучайным, отметив, что это решение явно не обрадует всех в Европейском союзе. Будапешт под руководством Виктора Орбана проводит независимую политику, что часто вызывает недовольство Брюсселя. Ожидается, что новая попытка сорвать переговоры начнется в ближайшие дни и будет носить жесткий характер. Телефонный разговор, после которого было объявлено о подготовке к личной встрече, стал одним из самых продолжительных в этом году.

