Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к войнам

Странам Европейского Союза (ЕС) уже сейчас нужно начинать готовиться к войнам. Таким мнением на сессии Европарламента в Страсбурге поделился еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

По его словам, Европе стоит предусмотреть любые вызовы, особенно со стороны России. Кубилюс подчеркнул, что Москва «в течение пяти лет или более» будет готова воевать против НАТО.

На чем основаны такие выводы, еврокомиссар не уточнил, но отметил, что всевозможные действия на случай военного противостояния с РФ нужно уже предпринимать.

Отдельно Кубилюс сделал акцент на поддержке Украины, подчеркнув, что сейчас страны Евросоюза должны «более чем когда-либо» защищать ее.

Ранее глава Европейской Комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейская система безопасности «потрясена до основания». По ее словам, РФ сейчас производит больше военной продукции, чем все страны ЕС вместе взятые. Именно поэтому, по мнению фон дер Ляйен, Европа должна быть милитаризирована.

Накануне британский генерал Дэвида Ричардс выразил мнение, что блок НАТО не сможет противостоять России без помощи США.