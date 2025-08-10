Каллас заявила, что созывает внеплановое совещание глав МИД Евросоюза

По информации, полученной от источников Bloomberg, европейские лидеры намерены провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске.

Сообщается, что это решение было принято после активных дипломатических переговоров, которые прошли в выходные. В частности, 9 августа состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Одновременно с этим В воскресенье, 10 августа, Кая Каллас, занимающая пост главы дипломатической службы Европейского союза, объявила о проведении внеочередной встречи министров иностранных дел стран ЕС. Цель встречи — обсудить подготовку к предстоящему саммиту Трампа с Путиным.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

