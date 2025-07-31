Рубио прокомментировал перепалку Трампа и Медведева

Госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения, отражают ли высказывания Дмитрия Медведева официальную позицию Москвы, после словесной перепалки между зампредом Совбеза России и Дональдом Трампом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Марко Рубио в интервью Fox News прокомментировал недавний обмен колкостями между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампом. Госсекретарь США заявил, что не уверен, выражает ли зампред Совбеза России официальную позицию Москвы, хотя и признал, что Медведев занимает высокий пост в российском руководстве.

Конфликт начался после того, как Медведев предостерег Трампа от следования по пути Джо Байдена, который, по его словам, «выставлял России ультиматумы». В ответ президент США назвал российского политика «несостоявшимся бывшим президентом» и призвал его быть осторожнее в выражениях.

Рубио отметил, что, несмотря на резкость высказываний, они вряд ли окажут серьезное влияние на отношения двух стран. В то же время Медведев расценил реакцию Трампа как «нервную», что, по его мнению, лишь подтверждает правильность курса России.

Ранее Марко Рубио исключил войну США с Россией.