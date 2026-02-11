«Европа под самосудом»: как Суд ЕС впервые отчитал Совет Евросоюза за игнорирование отмены санкций

Суд ЕС впервые в истории признал действия Совета Евросоюза прямым нарушением Договора о функционировании ЕС из-за неисполнения судебных вердиктов по отмене антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поводом для беспрецедентного выговора стало дело Майи Токаревой, дочери руководителя «Транснефти», чье нахождение в черных списках суд признавал незаконным уже трижды. Несмотря на то что судебные инстанции неоднократно указывали на отсутствие доказательств получения ею выгоды от деятельности отца, Совет ЕС методично продлевал санкции, игнорируя вступившие в силу решения. В постановлении от 11 февраля подчеркивается, что подобное бездействие чиновников подрывает доверие к правовому порядку союза.

Юристы называют этот случай уникальным, так как Суд ЕС перешел от простой отмены актов к прямой правовой оценке поведения еврочиновников. Хотя механизма прямых штрафов для органов власти не предусмотрено, данное решение открывает путь к искам о взыскании крупных денежных компенсаций. Эксперты полагают, что созданный прецедент заставит Брюссель более осторожно подходить к формированию санкционных перечней и реагировать на проигранные процессы, чтобы не допустить окончательной дискредитации европейской системы правосудия.

