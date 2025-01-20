Европа под угрозой: Байру назвал последствия возвращения Трампа
Премьер Байру: если ЕС и Франция не изменят политику, то будут сокрушены США
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Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил обеспокоенность возможным усилением влияния США после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Политик считает, что Европа столкнется с серьезной угрозой со стороны Вашингтона.
По его словам, европейские страны, включая Францию, могут столкнуться с серьезными экономическими и политическими трудностями, если не предпримут решительных действий.
Байру считает, что США намерены усилить доминирующее положение, используя преимущества в сфере доллара, промышленной политики и контроля над инвестициями. Это может привести к тому, что европейские государства окажутся в зависимости и утратят свою самостоятельность. Заявление об этом было сделано в эфире местного телеканала BFMTV.
Байру подчеркнул, что только совместные усилия стран Евросоюза помогут предотвратить негативные последствия. По мнению политика, Франция и Европа должны срочно выработать стратегию, которая позволит им защитить свои национальные интересы.
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января. Он станет 47-м президентом США, вновь заняв Белый дом после четырехлетнего перерыва. Церемония присяги состоится в полдень по местному времени (19:00 мск).
Ранее сообщалось о том, что после инаугурации Трамп может отменить ряд распоряжений Байдена. Об этом рассказал российский политолог.