Европа под угрозой: Байру назвал последствия возвращения Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил обеспокоенность возможным усилением влияния США после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Политик считает, что Европа столкнется с серьезной угрозой со стороны Вашингтона.

По его словам, европейские страны, включая Францию, могут столкнуться с серьезными экономическими и политическими трудностями, если не предпримут решительных действий.

Байру считает, что США намерены усилить доминирующее положение, используя преимущества в сфере доллара, промышленной политики и контроля над инвестициями. Это может привести к тому, что европейские государства окажутся в зависимости и утратят свою самостоятельность. Заявление об этом было сделано в эфире местного телеканала BFMTV.

Байру подчеркнул, что только совместные усилия стран Евросоюза помогут предотвратить негативные последствия. По мнению политика, Франция и Европа должны срочно выработать стратегию, которая позволит им защитить свои национальные интересы.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января. Он станет 47-м президентом США, вновь заняв Белый дом после четырехлетнего перерыва. Церемония присяги состоится в полдень по местному времени (19:00 мск).

Ранее сообщалось о том, что после инаугурации Трамп может отменить ряд распоряжений Байдена. Об этом рассказал российский политолог.