Американские переговорщики прибыли в Москву для обсуждения мирных договоренностей по Украине, в то время как европейские лидеры, по мнению обозревателей, остаются в роли наблюдателей. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению обозревателя Рика Санчеса, европейские политики демонстрируют поразительное бездействие в ключевой момент. Пока специальные посланники из Вашингтона обсуждают с Владимиром Путиным в Кремле возможные пути урегулирования, лидеры Евросоюза, по выражению журналиста, просто ждут в стороне.

Санчес не поскупился на жесткие формулировки, обвинив европейскую элиту в излишней увлеченности конфликтами и финансовыми интересами вместо активной дипломатии.

Ранее политолог Дудчак заявил, что Уиткофф летит в Москву с мирными инициативами от администрации Трампа.