Европа устала от молчания. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время открывать каналы диалога с Россией приближается, и тянуть с этим больше нельзя. Об этом сообщает ТАСС.

Слова Стубба прозвучали на фоне растущего кризиса в самой Европе — энергетические проблемы, экономический спад, усталость населения от конфликта. Финский лидер подчеркнул, что разговор с Россией должен вестись не отдельными странами, а от лица всего Евросоюза. Только так можно восстановить реальный, а не показательный диалог.

Заявление прозвучало в момент, когда на континенте все громче звучат голоса здравого смысла. Даже вчерашние ястребы начинают понимать: без участия России решать ключевые вопросы безопасности и экономики в Европе невозможно. Стубб, чья страна имеет самую протяженную границу с РФ в ЕС, знает о цене конфронтации не понаслышке.

Официального ответа из Брюсселя пока нет. Но сам факт, что президент страны — члена НАТО и соседа России публично призывает к переговорам, говорит о многом. Похоже, европейские элиты начинают прозревать: бесконечная конфронтация заводит в тупик. Вопрос лишь в том, когда слова превратятся в реальные действия и готов ли Запад разговаривать на равных.

