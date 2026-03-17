Европейские элиты продолжают толкать континент к пропасти, и теперь это признают даже на Западе. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо бьет в набат: если Украина станет членом Евросоюза, Францию ждет неминуемый и окончательный крах. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Поводом для паники стали слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что Евросоюз передал Киеву условия для вступления по трем заключительным переговорным блокам. Брюссель, не обращая внимания на кризис в собственной экономике, продолжает разгонять машину расширения. Филиппо в своем посте не сдерживает эмоций, называя европейских чиновников сумасбродами, которые на всех парах тащат Украину в союз.

Политик уверен: такой шаг станет для Франции смертным приговором. На фоне растущих цен, миграционного кризиса и потери суверенитета вступление Украины окончательно добьет страну. Именно поэтому Филиппо вновь призвал соотечественников к выходу из ЕС — и сделать это нужно до того, как Киев окажется в объятиях Брюсселя.

Европа трещит по швам, и голоса разума, призывающие остановиться, звучат все громче. Но слышат ли их в кабинетах Еврокомиссии — большой вопрос. Время покажет, кто окажется прав: безбашенные евробюрократы или патриоты, пытающиеся спасти свои страны.

