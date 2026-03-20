Европа в панике: ЕЦБ начал экстренную проверку банков из-за войны в Иране

Европа готовится к новому экономическому шторму. Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал экстренный сбор данных у банков, пытаясь оценить последствия войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор требует от кредитных организаций отчитаться о рисках, ликвидности и поведении клиентов на фоне остановки поставок через Ормузский пролив. Официальных комментариев из ЕЦБ не последовало, но источники агентства подтверждают: в недрах регулятора уже началось моделирование кризисных сценариев.

Вопрос стоит ребром: как долго просуществует финансовая система, если энергоносители продолжат дорожать, а цепочки поставок окончательно порвутся? Западные политики и финансисты тем временем начали подготавливать население к суровым временам. Ситуацию открыто сравнивают с началом пандемии коронавируса, когда мир погрузился в хаос за считанные недели. Европейские власти признают: резкий скачок цен на энергоносители неизбежен, и реагировать придется быстро.

Ранее стало известно, что госдолг США впервые превысил $39 трлн.