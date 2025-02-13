Европарламент все же решил окончательно не признавать легитимность власти в Грузии. Об этом пишет РенТВ, ссылаясь на пресс-службу Европарламента.

По официальной информации, депутаты ЕП призвали все международное сообщество начать бойкотировать «самопровозглашенных грузинских властей». Согласно заявлению, власти Грузии подорвали демократию в стране и подавили инакомыслие.

В ЕП не нравится тот факт, что победу на парламентских выборах одержала партия «Грузинская мечта» – не признают в Европе и легитимность президента Михаила Кавелашвили. В Европе предполагают, что легитимной была бы Саломе Зурабишвили.

Ранее стало известно, кого назвал виновным в украинском конфликте премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.