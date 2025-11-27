Европейский выбор: Европарламент принял резолюцию по новым регионам России

Европарламент принял резолюцию, в которой закрепил отказ ЕС признавать новые регионы России и выдвинул ультимативные условия для любого будущего мирного соглашения, включая полный вывод российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Европарламент жестко обозначил свою позицию по урегулированию украинского конфликта. В Страсбурге приняли резолюцию, которая юридически обязывает Евросоюз и его страны-члены никогда не признавать вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документ, поддержанный 401 депутатом, устанавливает рамки для любых будущих переговоров.

Согласно резолюции, мирное соглашение должно предусматривать не только вывод всех российских вооруженных сил с территорий, которые международное сообщество считает украинскими, но и полное возмещение Москвой нанесенного ущерба. Кроме того, евродепутаты настаивают на развертывании миротворческой миссии ООН по обе стороны линии соприкосновения и предоставлении Киеву надежных гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО. Этот документ фактически исключает возможность компромисса по территориальному вопросу, закрепляя непримиримую позицию ЕС.

