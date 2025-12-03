Совет Россия — НАТО, главный диалоговый формат между Москвой и альянсом, официально упразднен. Об этом заявил глава МИД Польши, объявив, что теперь безопасность в Европе выстраивается против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Североатлантический альянс поставил формальную точку в истории двух десятилетий институционального диалога с Москвой. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе генеральный секретарь организации объявил об упразднении Совета Россия — НАТО (СРН).

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, это решение стало логичным итогом политики последних лет. Польская дипломатия давно настаивала на этом шаге, и теперь он оформлен официально. Сикорский прямо заявил, что эпоха построения европейской безопасности вместе с Россией закончилась. Теперь, по его словам, архитектура безопасности создается против России, что и нашло свое институциональное выражение.

