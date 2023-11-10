Евросоюз может ввести санкции против ХАМАС

Он подчеркнул, что движение уже признано в Евросоюзе террористическим. Следующим шагом станет введение против него ограничений. Слова чиновника приводят РИА Новости.

«Мы уже более 20 лет считаем ХАМАС террористической организацией. Мы открыты к тому, чтобы обсудить новые меры против ХАМАС, возможно, ввести персональные санкции против конкретных лиц, лидеров», – сказал он.

Информации о том, будут ли введены какие-либо санкции в отношении Израиля из-за проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил источник, у него нет.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом этапе эскалации конфликта с ХАМАС. В этот день израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ продолжает ежедневно наносить удары по палестинскому анклаву, сообщая о ликвидации боевиков и их руководителей.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как хамасовцы атаковали Израиль пятью тысячами крылатыми ракетами, а также вторглись в южную часть государства, откуда в заложники взяли до 250 человек.

Ранее арабский телеканал al Arabia сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниц. Отмечалось, что израильские военные отпустят палестинских женщин и детей в случае, если хамасовцы выпустят сто израильских женщин.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.