Expressen: США отказались от проведения любых военных учений в Европе
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Как сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на свои источники, США проинформировали своих партнёров по НАТО о том, что они не планируют разрабатывать планы будущих учений в Европе.
В сообщении уточняется, что это касается только тех учений, в которых Соединённые Штаты играют ключевую роль. Решение не затронет учения, запланированные на 2025 год.
Ранее Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.