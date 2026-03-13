Финал кубинской революции? Куба призналась в тайных переговорах с Трампом

Мировая геополитика стоит на пороге новых региональных изменений: Гавана официально признала начало прямого диалога с Вашингтоном. Об этом сообщает Cubadebate.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель впервые публично подтвердил, что его правительство вступило в фазу переговоров с администрацией Дональда Трампа. По словам кубинского лидера, главной целью этих беспрецедентных контактов является поиск выхода из затяжного кризиса двусторонних отношений.

Стороны сфокусировались на выявлении точек соприкосновения и разработке механизмов сотрудничества для нейтрализации общих угроз. Диас-Канель пояснил, что речь идет не только об экономике, но и о глобальной архитектуре безопасности во всем регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее контакты двух стран носили крайне ограниченный или скрытый характер, однако теперь Куба открыто заявляет о стремлении решать многолетние противоречия за столом переговоров. Насколько далеко готовы зайти Вашингтон и Гавана в своем сближении, остается интригой, однако факт официального признания диалога уже называют важнейшим дипломатическим прорывом десятилетия.

