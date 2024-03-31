Финляндия допустила отправку западных войск на Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала возможную отправку западных войск на Украину. В интервью изданию Financial Times она отметила, что такой вариант развития событий исключать нельзя.

Однако, подчеркнула Валтонен, на данный момент отправлять западных военнослужащих на территорию Украины необходимости нет. Она отметила, что все будет зависеть от дальнейшего положения Киева.

«Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — сказала Валтонен.

По ее словам, западные страны не знают, к чему может провести нынешний конфликт на Украине, поэтому делать какие-либо выводы сейчас нельзя.

В интервью этому же изданию эстонский коллега Валтонен, Маргус Цахкна, отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона заставили лидеров Европы «задуматься». Несмотря на это, подчеркнул глава МИД Эстонии, безопаснее всего оказывать поддержку Украине оружием и финансированием.

В конце февраля Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что лидера стран Евросоюза и не только, рассматривают возможность отправки своих военных на территорию Украины. Его слова вызвали резонанс в обществе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Макрона, заявила, что такие шаги приведут к прямому столкновению с Россией.

Ранее председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве также не исключил отправку французским военных на Украину.