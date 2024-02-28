Захарова заявила, что отправка западных военных на Украину приведет к эскалации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить на Украину военнослужащих западных стран.

На брифинге в среду, 28 февраля, Захарова подчеркнула, что такие шаги приведут к эскалации конфликта. Ее цитируют РИА Новости.

Накануне Макрон, выступая на парижской конференции, посвященной Украине, заявил о недопущении победы России в украинском конфликте. Он также сообщил, что лидеры западных государств рассматривают возможность отправить своих военных в страну.

«Если еще к этому добавятся официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наемничества представители ЕС, я уж не знаю, как они их назовут, «наемниками», «наймитами», я не знаю. Поэтому безусловно это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалация», — сказала Захарова.

МИД РФ в апреле 2022 года направлял западным странам ноту протеста в связи с бесконтрольной отправкой на Украину своих боеприпасов, техники и снарядов, в том числе натовского образца. Никакой реакции на это не последовало.

Ранее заявления Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сообщил, что отправка западных военных на Украину приведет к реальному столкновению России с НАТО.

Также слова французского президента оценила оппозиционный политик Мари Ле Пен, которая призвала Макрона отдавать отчет своим заявлениям.