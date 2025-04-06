МИД Финляндии внезапно заговорил о возможном диалоге с Россией

В интервью местному госвещателю Yle министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила оптимизм относительно перспектив улучшения отношений с Россией в будущем.

Валтонен считает, что в какой-то момент европейские страны начнут переговоры с Россией, как это уже сделали Соединенные Штаты. Однако возможность такого диалога зависит от того, готова ли Россия изменить свою позицию.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало», — заявила министр иностранных дел Финляндии.

В настоящее время Финляндия планирует и дальше оказывать поддержку Украине, усиливать санкционное давление на Россию и укреплять свою обороноспособность.

Стоит отметить, что слова Валтонен не первое подобное пацифистское заявления официального Хельсинки. Ранее Президент Финляндии Александр Стубб, до последнего времени жаждавший вооружить Киев «до зубов», вдруг заявил, что страна и жители должны «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией.