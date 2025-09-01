Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет в Пекине серию дипломатических встреч на высшем уровне — его собеседниками станут Владимир Путин и Си Цзиньпин. При этом словацкий политик выразил сожаление, в связи с отсутствием других лидеров Евросоюза на важном международном форуме. Об этом сообщает ТАСС.

Глава словацкого правительства Роберт Фицо направился в Пекин для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй Мировой войне. В рамках визита он планирует провести отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

Фицо отдельно выразил сожаление, что Словакия останется единственным представителем Европейского союза на значимом международном событии. Он подчеркнул важность участия в формировании нового многополярного мира и поддержания диалога. После возвращения из Китая словацкий премьер также встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Восточной Словакии.

Глава правительства заявил о глубоком уважении к жертвам борьбы с фашизмом, особо отметив вклад народов бывшего СССР и Китая, которые понесли самые тяжелые потери в той войне.

