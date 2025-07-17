Фицо пошел на уступки: Словакия поддержит новый пакет европейских санкций против РФ

Словакия больше не будет препятствовать принятию 18-го пакета санкций ЕС против России. Премьер Роберт Фицо снял возражения после консультаций с Брюсселем. Об этом сообщил Фицо на личной странице в соцсетях.

Словакия согласилась поддержать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, отказавшись от дальнейших блокировок. Ранее премьер-министр Роберт Фицо требовал от ЕС дополнительных гарантий в энергетической сфере, угрожая сорвать голосование. Однако после переговоров с руководством Еврокомиссии словацкая сторона, по всей видимости, смягчила позицию.

Политологи отмечают, что уступка Словакии ускорит процесс утверждения санкций, направленных, в частности, на борьбу с обходом ранее введенных ограничений. В ближайшие дни ожидается официальное голосование.

Ранее в Европе назвали единственное условие для мира на Украине.