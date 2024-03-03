Фицо посоветовал желающим отправить войска НАТО на Украину — закурить сигару и ждать апокалипсис

Если страны-члены Евросоюза и НАТО решатся на отправку своего военного контингента на Украину, это неминуемо приведет к самому настоящему апокалипсису, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик записал в своем аккаунте видеообращение, обратив внимание общественности, что власти стран Запада начали понимать, что накачка Украины вооружениями и деньгами не станут панацеей для длящегося два года украинского конфликта.

Единственным вариантом, по словам Фицо, многие начали ошибочно считать отправку военных НАТО и ЕС на Украину.

«Потом уже мы могли бы только сесть на балкон с коньяком и сигарой и ждать наступление мирового апокалипсиса», — добавил премьер.

В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Париже, посвященной Украине, заявил о недопущении победы России в конфликте на Украине. Он также сообщил, что лидеры западных государств рассматривают возможность отправить на Украину своих военнослужащих.

Заявление Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сообщил, что такие шаги проведут к прямому столкновению России с НАТО. Он подчеркнул, что страны альянса осознают, до чего может довести этот конфликт.

Также слова французского президента прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она заявила, что Москва воспримет отправку западных военных на Украину как эскалацию конфликта.

О том, что военные не будут отправлены на территорию Украины, ранее сообщили в Польше и Швеции.