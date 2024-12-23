Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Комментируя итоги переговоров, Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил дальнейшую готовность Москвы и дальше поставлять газ на Запад. Несмотря на отказ властей Украины продлить контракт с «Газпромом» по транзиту голубого топлива в Европу.

«Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Также Фицо сообщил, что они с Путиным обсудили будущее празднование 80-летия победы 9 мая во Второй мировой войне, но которое собирается приехать словацкий премьер.

Ранее сообщалось, что Фицо пояснил, его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.