Фицо: Словакия выдворит всех иностранных инструкторов из страны

Глава правительства Словакии Роберт Фицо объявил о намерении выслать иностранных специалистов, которые, по его мнению, способствуют дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщает местное телевидение.

Таким образом словацкие власти отреагировали на прокатившуюся по стране в пятницу, 24 января, череду проукраинских митингов с требованием отставки правительства Фицо. Последний обратился к гражданам Словакии с воззванием не дать иностранным враждебным силам втянуть страну в пучину противоправного хаоса.

«Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», — сказал Фицо.

В минувшую пятницу в более чем двадцати городах Словакии состоялись протестные акции, направленные против правительства. Митингующие требовали, чтобы Словакия оставалась частью Европы. Организаторами акций выступила проукраинская общественная организация. По информации местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, в Братиславе на улицы вышли порядка 40 тыс человек.

Ранее сообщалось, Фицо высказал предположение, что во время протестов участники могут попытаться захватить правительственные здания или заблокировать их работу, чтобы помешать деятельности государственных органов и добиться смены власти.