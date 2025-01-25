В случае продолжения конфликта с Россией Украина может потерять не менее 30% своей территории и столкнуться с необходимостью размещения иностранных военных на своей территории. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что в скором времени украинцам предстоит дать оценку тому, были ли оправданы потери сотен тысяч жизней, которые понесла Украина за четыре года конфликта, начатого президентом Владимиром Зеленским.

«Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками», — заявил премьер в эфире программы «Субботние диалоги».

В минувшую пятницу в более чем двадцати городах Словакии состоялись протестные акции, направленные против правительства. Митингующие требовали, чтобы Словакия оставалась частью Европы. Организаторами акций выступила проукраинская общественная организация. По информации местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, в Братиславе на улицы вышли порядка 40 тыс человек.

Ранее сообщалось, Фицо высказал предположение, что во время протестов участники могут попытаться захватить правительственные здания или заблокировать их работу, чтобы помешать деятельности государственных органов и добиться смены власти.