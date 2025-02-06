Французские власти предприняли шаги по блокировке работы российского культурного центра в Париже, заморозив финансовые счета учреждения, несмотря на его легальный статус.

Российский культурный центр в Париже оказался под серьезным давлением со стороны французских властей. Несмотря на легальный статус учреждения и действующее двустороннее соглашение между странами, французская сторона заморозила счета Русского дома, существенно осложнив его функционирование. Об этом РИА Новости сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков.

Ситуация произошла не взирая на то, что деятельность центра строго регламентирована межгосударственными договоренностями, в рамках которых в России также действует Французский культурный центр. В настоящее время между представителями двух стран ведутся сложные переговоры по урегулированию возникшей ситуации.

Русский дом в Париже на протяжении многих лет выступает значимой площадкой для развития культурного диалога между Россией и Францией, организуя выставки, концерты, встречи с деятелями искусства и образовательные программы. Замораживание счетов учреждения ставит под угрозу продолжение культурной миссии.

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