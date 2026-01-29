Санкции? Не смешите меня: Павел Зарубин «отыгрался» на ЕС шуткой про Трампа

Российский журналист Павел Зарубин, включенный 29 января в санкционный список Европейского союза, отреагировал на решение Брюсселя ироничным постом в Telegram, обыграв тему Гренландии и амбиций США на этот остров.

В своем канале Зарубин написал, что одним из немногих мест в Европе, куда ему интересно было бы поехать, является Гренландия, но, по слухам, скоро туда «понадобится виза США». Шутка отсылает к неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о желании купить остров или перевести его под американский контроль, что категорически отвергалось Данией.

Помимо Зарубина, под европейские ограничения попали комментатор Дмитрий Губерниев, ведущие Екатерина Андреева и Мария Ситтель, а также ряд других российских медийных персон.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против комментатора Губерниева.