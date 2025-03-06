Франция пообещала продолжить передавать разведданные Украине

Французские власти продолжат оказывать разведывательную поддержку Украины, несмотря на решение США поставить такую позицию на паузу. Об этом сообщил глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню во время выступления на радио France Inter.

Ранее сообщалось, что власти США запретили Великобритании делиться разведывательными данными с Украиной. Английским спецслужбам теперь нельзя давать Киеву любую информацию, которую они получили от Вашингтона. В то же время французское правительство считает себя свободным от подобных условий. Оно планирует продолжать передавать разведданные Украине.

«Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей», — указал Лекорню.

По его утверждению, в распоряжении Парижа есть некоторые разведывательные ресурсы, которые они могут давать украинцам. В частности, речь идет о спутниковых снимках, ранее поступавших ВСУ со стороны Соединенных Штатов.

Ране президент Франции Макрон заявил, что Россия выступает в качестве угрозы для его страны и для всей Европы. По его мнению, РФ представляет угрозу для Евросоюза не только в воздухе, но и в социальных сетях и киберпространстве.