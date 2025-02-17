Газета Financial Times сообщает о том, что за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине, но за линией соприкосновения, стоит именно Франция.

По данным издания, еще ранее в СМИ была опубликована первая информация о том, что страны ЕС хотят развернуть на украинской территории около 25-30 тысяч военных, но они будут находиться не на линии соприкосновения, а именно за ней.

Теперь известно, что обсудить развертывание сил предложила именно Франция. Кстати, недавно сообщалось о том, что Запад под предлогом восстановления Украины готов развернуть в стране некий «миротворческий контингент».

Ранее стало известно о том, что Небензя отказал Великобритании и ЕС в возможности принимать участие в мирном договоре по Украине.