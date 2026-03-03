Франция вступает в игру: авианосная группа прервала миссию в Балтике ради защиты интересов на Ближнем Востоке

Франция радикально меняет свою военно-морскую стратегию в ответ на «беспрецедентную региональную эскалацию» на Ближнем Востоке. Париж принял решение экстренно перебросить авианосец «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) и его ударную группу из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье. Об этом сообщает BFMTV.

Корабль прервал выполнение плановых задач на севере Европы сразу после новостей о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и начале массированных ударов коалиции. Ситуация для Парижа перестала быть сугубо дипломатической после того, как президент Эммануэль Макрон подтвердил атаку на французские объекты.

В ходе заседания Совета национальной обороны в Елисейском дворце он сообщил, что дрон-камикадзе поразил ангар на французской базе в ОАЭ, прилегающей к порту Абу-Даби. По словам Макрона, ущерб носит «чисто материальный характер», пострадавших среди военнослужащих нет. Тем не менее, инцидент подчеркнул уязвимость союзников США в регионе: удары Ирана по Катару, ОАЭ и другим странам залива Макрон назвал «непропорциональными и неизбирательными».

Помимо маневров флота, власти готовят план экстренной репатриации французских граждан. Посольствам поручено провести пообъектную проверку ситуации в каждой стране региона, чтобы начать вывоз людей сразу после открытия воздушного пространства, которое в данный момент практически парализовано из-за взаимных ракетных обстрелов.

Ранее Премьер Польши Туск допустил возможность получения страной ядерного оружия.