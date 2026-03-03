Ядерные амбиции Варшавы: Дональд Туск заявил о стремлении Польши к атомному суверенитету

Польша официально обозначила намерение войти в клуб ядерных держав. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что на фоне растущей напряженности между США и Европой Варшава больше не может полагаться исключительно на внешние гарантии безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы правительства, Польша готовится к «максимально самостоятельным действиям» в ядерной сфере, стремясь к полной автономии в вопросах обороны. Туск подчеркнул, что Польша не намерена оставаться пассивным наблюдателем и будет использовать развитие гражданской атомной энергетики как фундамент для укрепления ядерной безопасности.

Варшава обсуждает инициативу Эммануэля Макрона по временному размещению в Польше истребителей, способных нести ядерные заряды. Туск уже провел консультации с Данией и Швецией, которые выразили заинтересованность в создании обновленной европейской системы сдерживания.

Эксперты отмечают, что заявление Туска прозвучало на фоне торгового разрыва США с Испанией и жесткой риторики Дональда Трампа в адрес европейских союзников.

