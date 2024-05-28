Французские депутаты выступили против поставок ракет для ударов по РФ

Ряд лидеров партий из Франции выступили против инициативы о европейских поставках снарядов Украине для последующего нанесения ударов по РФ. Свое несогласие чиновники высказали в ходе выборов в ЕП, передает телевизионный канал BFMTV .

Сообщается, что глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделля выразил мнение, что Европа должна сконцентрироваться на борьбе с эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что выступает против атак по российской территории, как и «многие европейские главы государств».

Такое же мнение выразил кандидат от «Непокорившейся Франции» Манон Обри, который заявил о беспокойстве потенциальной эскалацией и столкновением двух ядерных держав в виде РФ и ФРанции.

Член правой партии «Отвоевание» Марион Марешаль указал на то, что факт поддержки Украины со стороны Франции не означает, что она должна вместо нее воевать.

В то же время, несколько депутатов выразили противоположное мнение. Кандидат от социалистов Рафаэль Глюксманн призвал обеспечить ВСУ «тем, что они хотят». Политик Мари Туссен выразил мнение, что нужно увеличить объемы поддержки и позволить ВСУ бить по военной инфраструктуре в РФ.

Ранее Евросоюз заблокировал 7 решений о финансировании для Украины на 5 миллиардов евро.