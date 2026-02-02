Французские офицеры отрабатывают тактику на симуляции «Битва за Москву»

Офицеры перспективного командования сухопутных войск Франции (CCF) проходят обучение тактике с использованием компьютерной симуляции под названием «Битва за Москву». Об этом командование сообщило на своей странице в LinkedIn.

Как уточняется, это часть четырехдневного курса подготовки инструкторов по военным играм, цель которого — ознакомить штабы и подразделения с методами тактического моделирования. Помимо «Битвы за Москву», используются симуляции «Тактическая дуэль» и «Синяя стрела — Красная стрела». Французское командование применяет эту практику не только для своих офицеров, но и для союзников по НАТО. В частности, в учениях с «Тактической дуэлью» участвовали офицеры Вооруженных сил Испании, которые выразили заинтересованность в перенимании такого подхода.

