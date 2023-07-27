ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота, который несет высокоточные ракеты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило ЦОС ФСБ России.

«Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение», – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали завербованного военного, проходящего службу в ВМФ РФ. У него были изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой один килограмм в тротиловом эквиваленте.

ФСБ готовят возбудить уголовное дело по нескольким статьям УК РФ – ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ст. 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», ст. 275 «Государственная измена» и ст. 283 «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну». По ним военнослужащему грозит пожизненное заключение.

Ранее ФСБ сообщила, что на корабле, следующем из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатых веществ. По сведениям российским спецслужб, сухогруз в июне и июле находился в одном из портов Одесской области. Также накануне у другого судна, следующего в Ростов-на-Дону несколько дней назад из Турции, обнаружили следы тротила и динитротолуола.

27 июля глава СБУ Василий Малюк признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года, является операцией украинских спецслужб.

17 июля Крымский мост был подорван с использованием надводных беспилотников. В результате – было повреждено автомобильное полотно, погибли люди. Национальный антитеррористический комитет России (НАК) признал виновными в подрыве спецслужбы Украины. Украинская стороны официально не взяла на себя ответственность.