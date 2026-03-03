FT: Израиль выследил Хаменеи с помощью взлома дорожных камер и вышек связи у его резиденции

Израильским спецслужбам удалось организовать слежку за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи с помощью взлома уличных камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, изображения с камер, установленных в районе резиденции Хаменеи на улице Пастер, шифровались и передавались на серверы Израиля. Один из собеседников FT уточнил, что удачный угол обзора позволил просматривать место парковки автомобилей возле охраняемого объекта. Таким образом разведка смогла изучить принципы функционирования комплекса и маршруты передвижения.

Кроме того, специалисты вывели из строя отдельные компоненты примерно 12 вышек мобильной связи, расположенных неподалеку от резиденции. Каким именно образом осуществлялось воздействие на оборудование, не раскрывается. Официального подтверждения этой информации от властей Израиля или Ирана пока не поступало. В Тегеране ситуацию не комментируют.

Ранее политолог заявил, что Трамп доказал свою несамостоятельность, поддавшись израильскому лобби.